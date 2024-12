Hermann Scherer und Bernhard Christl sind seit 50 Jahren dabei

Traditionell am dritten Adventssonntag fand das Jahreskonzert der Marktkapelle Zusmarshausen statt, diesmal mit dem neuen Dirigenten Markus Romfeld. Mit vielfältigen Musikstücken zeigte das Schülerorchester JuC unter Leitung von Alina Leutenmeyer sein Können. Im Anschluss übernahmen die „Großen“ der Marktkapelle und eröffneten das Konzert mit der „Concert Fanfare“. Weiter wurde das Publikum mit Stücken wie „What a wonderful world“, „auf einem persischen Markt“, „Mountain of History“, die „Annen Polka“ und „Can’t take my eyes off you“ verwöhnt.

Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Musikerinnen und Musiker für ihre langjährige Treue geehrt, unter ihnen für 35 Jahre Daniela Schnitzler sowie für zehn Jahre Marie Mayr, Luisa Leitenmayer und Regina Süßmilch. Zwei besondere Ehrungen wurden Hermann Scherer und Bernhard Christl zuteil, die seit 50 Jahren mit musizieren. Eine weitere Ehrung für die bestandene Bläserprüfung durfte Clara Giusto entgegennehmen; sie bestand mit Bravour die D1-Prüfung.

Das Konzert endete mit dem „Festmarsch“, „In the Mood“ und der Zugabe „Alle Jahre wieder“. Die Musikerinnen und Musiker bedankten sich für den Applaus bei allen Zuhörenden und für die tatkräftige Unterstützung bei den Helfern. Zudem freuten sie sich schon auf das Wiedersehen beim alljährlichen Silvesterspielen in den Ortsteilen und pünktlich zum 31. Dezember in Zusmarshausen.

