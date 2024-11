Wie viele kleine Projekte vor Hochwasser schützen sollen

Ein halbes Jahr ist nun schon vergangen, seit die Schlagzeilen: „Land unter“ die Medien beherrschte. Eine noch nie dagewesene Flutkatastrophe verursachte immense Schäden im Augsburger Land. Ergiebiger und lang anhaltender Regen ließ die Pegel der südlichen Donau-Nebenflüsse in der Region auf Rekordmaße steigen. So übertraf der Pegel an der Messstation der Zusam in Fleinhausen den bisherigen Höchststand vom August 2005 um 20 Prozent und erreichte am 1. Juni die Rekordmarke von 221 Zentimetern.

