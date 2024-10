Jeanette Schlag leitet jetzt die Mittagsbetreuung in Zusmarshausen

Jeannette Schlag hat die Leitung der Mittagsbetreuung in Zusmarshausen übernommen. Sie ist Erzieherin im U3-Bereich und hat schon Erfahrungen im Kindergarten gesammelt, die sie nun mit einer Fortbildung zur Fachwirtin für Kita- und Hortmanagement ergänzt hat. Praktische Leitungserfahrung konnte sie bereits in einer Einrichtung einer benachbarten Kommune sammeln.

In der Mittagsbetreuung in Zusmarshausen ist sie nun für ein Team mit neun Mitarbeiterinnen sowie knapp 100 Kinder verantwortlich. Sie ist für die pädagogische Arbeit und die Verwaltungsaufgaben zuständig und arbeitet hier eng mit dem Träger und der Schulleitung zusammen. Mit Motivation, Engagement und neuen Ideen möchte die zweifache Mutter und Großmutter von vier Enkeltöchtern die ihr anvertrauten Mittagsbetreuungs-Kinder ein Stück weit ins Leben begleiten. Ihr liegt eine wertschätzende Erziehungsarbeit am Herzen, in die die Eltern einbezogen werden sollen. In ihrer Freizeit beschäftigt sich die Tierfreundin zusammen mit ihrem Mann gerne mit ihren vier Hunden, den vier Papageien und ihrer Katze. Die bisherige Leiterin, Oksana Wießner, hat aus persönlichen Gründen die Leitungsaufgaben an ihre Nachfolgerin übergeben. Sie wird weiterhin in der Mittagsbetreuung als Erzieherin tätig sein.