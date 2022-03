Zusmarshausen

Jugendliche spurten in Zusmarshausen für die Menschen in der Ukraine

Laufen für eine gute Sache: "We run for Ukraine" war am Freitag das Motto an der Realschule in Zusmarshausen.

Plus Der Krieg in der Ukraine ist überall Thema: Welche Ängste Kinder an der Realschule in Zusmarshausen haben und wie die Schule mit einem Spendenlauf ein Zeichen setzt.

Von Moritz Winkler

Der Krieg in der Ukraine belastet auch die Schüler. Im Onlinezeitalter werden die Jugendlichen vor allem durch die sozialen Medien über das Kriegsgeschehen informiert. Viele sind verunsichert. Die Befürchtung, dass der Krieg sich ausweitet, treibt auch Kinder und Jugendliche an der Realschule in Zusmarshausen um. Doch sie wollen nicht nur tatenlos zuschauen, sondern aktiv etwas machen.

