Kaplan Philip hält letzte Messen in Zusmarshausen

Eine letzte Lesung aus dem Johannes-Evangelium, eine letzte Eucharistie mit der Gemeinde, ein letzter Dank an all die engagierten Kirchenhelfer, mit denen der sympathische Kaplan die vergangenen sieben Jahre zusammengearbeitet hat: Pater Philip hatte am Wochenende in Wörleschwang und Gabelbach seine letzten beiden Messen zelebriert, bevor am 31. August in der Zusmarshauser Pfarrkirche „Maria Immaculata“ seine offizielle Verabschiedung seitens der Pfarreiengemeinschaft Zusmarshausen erfolgen wird. „Ich durfte sieben Jahre lang mit euch zusammen leben und feiern“, ließ der katholische Priester vor versammelter Glaubensgemeinschaft verlauten. „Das war eine sehr sehr schöne Zeit für mich.“

Thomas Hack