Kleintransportert landet im Straßengraben

Ein 33-Jähriger ist laut Polizei mit seinem Kleintransporter am Freitagnachmittag im Straßengraben gelandet. Wie die Beamten mitteilen, war er auf der Staatsstraße 2510 zwischen Zusmarshausen und Landensberg unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkei´geriet er tmit dem Transporter in das Bankett und überfuhr mehrere Leitpfosten. Hierdurch erschrak der 33-Jährige, woraufhin er das Lenkrad verriss und auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite schleuderte. Dort kippte der Transporter auf die linke Fahrzeugseite und blieb in einem Graben liegen. Keiner der drei Fahrzeuginsassen wurde verletzt, teilt die Polizei mit. Der nicht mehr fahrbereite Transporter musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, schätzen die Beamten. (kinp)

