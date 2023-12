Lückenschluss zum Radweg in Wollbach

An dem 600 Meter langen Teilstück wurde seit 2008 geplant. Der Weg wird mehr als eine Million Euro kosten.

Was lange währt, wird endlich gut, meinte Bürgermeister Bernhard Uhl beim Spatenstich zum Lückenschluss des Radwegs vom Ortsausgang Wollbach zur Staatsstraße 2027. Schließlich gab es bereits erste Anträge in diese Richtung von der CSU-Fraktion im Zusmarshauser Gemeinderat im Jahr 2008. Schon 2011 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Aufgrund der Vielzahl von Projekten in Zusmarshausen wurde das Vorhaben aber immer wieder zurückgestellt. Im Jahr 2021 wurde die Marktverwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass es nun verschiedene Förderprogramme für dieses Vorhaben gibt. Daraufhin wurde das Projekt am 18. März 2021 erneut im Marktgemeinderat behandelt.

Die Vorbereitungen liefen dann seit 2021. Der Geh- und Radweg ist kein einfaches Projekt. In dem rund 600 Meter langen Teilstück befinden sich drei Gewässer, die überbrückt werden müssen. Hierzu wurden vom beauftragten Ingenieurbüro verschiedene Varianten überprüft. Zuerst war angedacht, dass die beiden bestehenden Wellstahldurchlässe verlängert werden und die Zusambrücke verbreitert wird. Schnell war jedoch klar, dass die Verlängerung der Wellstahldurchlässe einen immensen Aufwand bedeutete. Hierzu müsste die komplette Erschließungsstraße im Bereich der Durchlässe zurückgebaut und erneuert werden, ein teures Vorhaben.

Mehr Sicherheit für alle im Verkehr

Die Sperrung wäre jedoch nicht möglich, da diese als Zuwegung für den Schwerlastverkehr zum Gewerbegebiet Wollbach dient. Die Verbreiterung der Zusambrücke ist ebenfalls aus statischen Gründen nicht möglich. Letztlich hat sich der Marktgemeinderat für drei Brückenbauwerke entschieden. Über den Wollbach wird nun eine Stahlbetonbrücke errichtet. Die Zusam und der Franzosengraben erhalten jeweils eine Stahlkonstruktionsbrücke. Außerdem wird im Zuge des Geh- und Radwegbaus die Wasserhauptleitung von Wollbach nach Zusmarshausen ergänzt. Die Gesamtkosten zum Vorhaben belaufen sich auf rund 1,25 Millionen Euro. Das Projekt wird durch den Freistaat Bayern mit rund 75 Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Für Bürgermeister Uhl bedeutet das Vorhaben mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. (AZ)

