Medaillen für die Lauf-10-Gruppe aus Zusmarshausen

Beim 9. Bona Inklusionslauf in Dillingen war auch die Lauf-10-Gruppe des TSV Zusmarshausen mit 16 Teilnehmenden am Start.

Bei optimalen Bedingungen konnten sich sieben Läuferinnen und Läufer über Medaillen in ihren Altersklassen freuen.

Die Gruppe trainiert auch in den Wintermonaten dreimal in der Woche. Informationen dazu gibt Familie Demharter unter der Telefonnummer 08291/9751 weiter. Auch neue Gesichter sind herzlich willkommen. Jasmin Junginger

