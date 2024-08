Mülltonnen in Zusmarshausen geraten in Brand

Die Feuerwehr rückte am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Brand in der Zusmarshausen Eichenstraße aus. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 49-Jährige heiße Asche vom Vorabend in eine im Garten stehende Biotonne geschüttet. Offenbar war in der Asche noch Restglut, wodurch zunächst die Biotonne und im Anschluss auch die danebenstehende Restmülltonne in Brand geriet. Auch eine Holzverkleidung fing Feuer, heißt es im Bericht der Beamten. Der Brand konnte durch die Zusmarshauser Feuerwehr schnell gelöscht werden. Den Sachschaden schätzt die polizei auf wenige hundert Euro. (kinp)

