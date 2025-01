Premiere: Mord in der Alten Posthalterei ist aufgeklärt

Röchelnd fiel der Weingutbesitzer vom Stuhl und war mausetot. Ermordet! Und das mitten im Restaurant in der Alten Posthalterei in Zusmarshausen. In dem spannenden und turbulenten Stück „Mörderische Auslese“, das die Zusambühne hier präsentierte, überschlugen sich die Ereignisse. Die Gäste waren bei diesem Krimidinner aufgerufen, den Mörder während eines Drei-Gänge-Menüs zu entlarven. Eingreifen durften sie nicht.

