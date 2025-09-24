Icon Menü
Zusmarshausen: Radfahrerin wird in Zusmarshausen von Hund angegriffen

Zusmarshausen

Radfahrerin wird in Zusmarshausen von Hund angegriffen

Eine Radlerin ist nach einem Hundeangriff am Rothsee in Zusmarshausen leicht verletzt.
    Eine Radlerin ist nach einem Hundeangriff am Rothsee in Zusmarshausen leicht verletzt. 
    Eine Radlerin ist nach einem Hundeangriff am Rothsee in Zusmarshausen leicht verletzt.  Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Eine Radlerin ist nach einem Hundeangriff am Rothsee in Zusmarshausen leicht verletzt. Laut Polizei war sie am Dienstag gegen 9 Uhr auf einem Feldweg am See unterwegs, als sie einen Fußgänger samt Hund überholen wollte. Beim Überholen wurde sie plötzlich von dem Hund in die linke Wade gebissen. Deshalb stürzte sie vom Rad, berichtet die Polizei. Die Frau begab sich daraufhin selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (kinp)

