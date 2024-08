Renate Pace im wohlverdienten Ruhestand

Nach elf Jahren Mitarbeit in der Mittagsbetreuung Zusmarshausen ist Renate Pace seit August im wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Bernhard Uhl besuchte sie an einem ihrer letzten Arbeitstage und dankte ihr mit einem Buchgeschenk und einem Blumenstrauß. Die Mutter von zwei Kindern fand nach dem Tod ihrer pflegebedürftigen Mutter eine neue Herausforderung in der Mittagsbetreuung. Mit ihrer mütterlichen Art kümmerte sie sich liebevoll um die Grundschulkinder in Zusmarshausen. Sie beaufsichtigte sie bei den Hausaufgaben und begleitete sie beim Freizeitangebot. Wenn es nötig war, tröstete sie die Kinder oder munterte sie auf. Die Kinder, Eltern und die Kolleginnen werden Renate Pace vermissen. Ganz besonders freut sie sich, dass sie wieder viel Zeit für ihren Hund haben wird. (Markt Zusmarshausen)