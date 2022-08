Sanierung des Zusmarshauser Schlosses bringt Überraschungen ans Tageslicht

Plus Bis November soll der Dachstuhl des 500 Jahre alten Schlosses in Zusmarshausen saniert sein. Bei den Arbeiten ist vor Kurzem Harz aus den Dachbalken getreten.

Stufe für Stufe steigt Hubert Droste den Weg nach oben bis zum Dach des Schlosses in Zusmarshausen. Unter seinen Schuhen knarzt das alte Gebälk. Je höher der Forstbetriebsleiter kommt, desto weniger Licht dringt durch die Fenster. Den letzten großen Schritt bis zur Brandschutztür des Dachgeschosses nimmt er schließlich in völliger Dunkelheit. Als er endlich die Tür zum Dachboden öffnet, blendet ihn die Sonne, die zwischen den uralten Balken hindurchscheint. Solange hier oben alles saniert wird, schützen milchglasartige Folien das Dachgeschoss. Dacheindeckung und Latten wurden schon entfernt. Auch die Bewohner sind mittlerweile alle ausgezogen, berichtet Hubert Droste. Auch wenn das nicht immer ganz freiwillig geschah.