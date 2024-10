Sechs Bands in sechs Locations: Das ist los bei „Beer and Beats“ in Zus

So etwas gab es noch nie in Zusmarshausen: Zum ersten Mal findet hier eine Musiknacht statt. Unter dem Titel „Schwarzbräu Beer & Beats“ organisiert ZusKultur einen musikalischen Abend in sechs verschiedenen Restaurants und Kneipen in der Marktgemeinde.

Das Ganze findet am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr in der Alten Posthalterei, im Heuboden, im Hotel/Gasthof Krone, beim Tanzstudio Let‘s Dance, in der M14 Genussmanufaktur und im Innenhof der Schwarzbräu-Brauerei statt. Mit einem Ticket erhalten die Gäste Eintritt in jede der sechs teilnehmenden Locations in Zusmarshausen. Und in jeder Location spielt eine andere Band.

Tickets gibt es jetzt im Vorverkauf

Mit dabei sind Bluetrail, Deevoice & Mick, Murdogs, No Rules, Shaking up und Sonic Passengers. Tickets für „Beer & Beats“ gibt es für zwölf Euro online über den Link auf zusmarshausen.de unter Freizeit und Kultur/ZusKultur) und im Rathaus Zimmer 4 immer dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. (AZ)