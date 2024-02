Von der Sternwarte Streitheim aus kann man Meteoriten beobachten

Dank Meteoritenkamera können rund um Streitheim Meteoriten gefunden werden. Wer Lust hat, kann sie beim Besuch der Sternwarte anfassen.

In Streitheim, dem östlichsten Ortsteil von Zusmarshausen, befindet sich eine kleine, gut ausgestattete Volkssternwarte mit Planetarium. Sie ist einer von 14 Standorten in Deutschland, der über eine Meteoritenkamera verfügt. Wenn diese Kamera die Sterne, Planeten, Kometen und andere Objekte am Himmel fotografiert, liefert sie wertvolle Daten, insbesondere für das Auffinden von niedergegangenen Meteoriten.

Luftbilder von fernen Galaxien

Am Sonntag, 18. Februar, ist die nächste Möglichkeit für Besucherinnen und Besucher, sich die Verhältnisse im Weltraum erklären zu lassen – vom nahen Luftbild der Erde aus, über den Mond, die Sonne mit ihren Planeten und den Asteroiden bis hin zu fernen Sternen und Galaxien. Wer Lust hat, kann einzelne Stücke aus dem All, Teile von Meteoriten, die auf die Erde gefallen sind, selbst anfassen.

Himmelsbeobachtung ist in Streitheim bei jedem Wetter möglich

Bei gutem Wetter ist der Mond und der Planet Jupiter mit seinen vier größten Monden zu sehen. Erklärt wird dabei auch die Funktionsweise der Teleskope. Bei schlechtem Beobachtungswetter findet die Betrachtung des Himmels im Planetarium statt. Die Besucherinnen und Besucher erfahren etwas über den aktuellen Stand der Forschung. Individuelle Fragen werden beantwortet. Geklärt werden dabei so große Fragen wie: Sind wir allein im Universum? (AZ)