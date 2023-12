Tausche ein Kilo Äpfel gegen ein Stück Butter

Mit dem neuen „Fairteiler“ tritt Zusmarshausen der Verschwendung von Essen entgegen. Hier kann jeder übrig gebliebene Lebensmittel abgeben und andere mitnehmen.

Wohin mit den zahlreichen übrig gebliebenen Brötchen aus den Bäckerei-Regalen? Was tun mit all dem Obst und Gemüse, das sich im Supermarkt am nächsten Tag nicht mehr ganz so einfach verkaufen lässt? Die aktuellen Zahlen sprechen eine erschreckend deutliche Sprache, wie hierzulande oftmals mit solchen Konsumwaren umgegangen wird: Allein in Deutschland landen alljährlich 18 Millionen Tonnen bestens verzehrbare Lebensmittel kurzerhand auf dem Müll – was dem Ertrag einer bewirtschafteten Fläche von zwei Dritteln der gesamten Bundesrepublik entspricht. In Zusmarshausen gibt es jetzt einen Lösungsansatz.

Die Gemeinde Zusmarshausen tritt dieser gewaltigen Nahrungsmittelverschwendung nun ganz entschieden entgegen und hat mit dem sogenannten „Fairteiler“ ein innovatives Konzept umgesetzt. Dabei geht es zum einen darum, zahllose einwandfreie Verzehrgüter vor der vorschnellen Entsorgung zu bewahren, zum anderen vielen interessierten und bedürftigen Landkreisbewohnern zu einem Alltagsleben mit einer Sorge weniger zu verhelfen. „Fairteiler“-Begründerin Gerlinde Caravetta erklärt das einfache, aber äußerst nachhaltige Grundprinzip: „Der Fairteiler ist eine Tauscheinrichtung, zu welcher alle Menschen Lebensmittel bringen können, aber auch kostenlos von dort mit nach Hause nehmen dürfen.“ Zum dauerhaften Erhalt des Systems tragen dabei ehrenamtliche „Foodsaver“ bei, die kooperierende Ladengeschäfte abfahren, um mit den von dort geretteten Lebensmitteln die Regale des Fairteilers wieder aufzufüllen.

Regale und Kühlschränke waren der Anfang

„Die Idee, einen solchen Fairteiler in Zusmarshausen zu eröffnen, war mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Caravetta dazu. „Was andere Gemeinden oder Stadtteile können, sollte auch in Zusmarshausen machbar sein!“ Und machbar wurde die Idee in der Tat auch rasch – denn Caravetta konnte sich von zahlreichen Seiten aus über eine tatkräftige Unterstützung freuen: Nach der augenblicklichen Zustimmung von Bürgermeister Bernhard Uhl wurde rasch ein geeigneter Tauschraum aufgetrieben und renoviert, während ortsnahe Unternehmen passende Regale oder professionelle Kühlschränke für die Frische-Lebensmittel spendeten.

Unterstützt wurden Gerlinde Caravetta und ihr Mann Rosario unter anderem von den Augsburger „Foodsharing“-Botschaftern Stefan Heinrich und Elke Thiergärtner sowie von Sven Pauli, der zusammen mit der Begründerin als Betriebsverantwortlicher des neuen Zusmarshausener Fairteilers fungiert. Mittlerweile hat Gerlinde Caravetta bereits fünf „Foodsaver“ im Team, die sich auch zukünftig abwechselnd um Aufrechterhaltung und sorgfältige Pflege der Zusmarshausener Einrichtung kümmern werden.

Jeder kann Lebensmittel abgeben und abholen

Wie sehr dieses Konzept tatsächlich den nachhaltigen Nerv der heutigen Zeit getroffen hat, wissen nicht zuletzt die Begründer selbst zu berichten: „Vom ersten Tag an wurde der Fairteiler von den Bürgern der Gemeinde Zusmarshausen sehr gut angenommen. Und das Erfreulichste ist, dass nicht nur Foodsaver, sondern auch sehr viele Privatpersonen übrige Lebensmittel abgeben und natürlich auch mitnehmen.“

Das Warensortiment als solches umfasst dabei neben unterschiedlichsten Backwaren, Obst und Gemüse auch Süßigkeiten sowie alles, was die Anlieferer nicht mehr eigenhändig verwenden wollen oder können – selbst der nach-österliche Osterhase kann hier noch seine vorbestimmte Bestimmung finden. Wichtig sei für die Lebensmittel-Anlieferer schlichtweg nur, dass verpackte Ware noch verschlossen sein muss und keine Speisen selbst zubereitet wurden. Aber auch, wenn im Zusmarshausener Fairteiler einmal Lebensmittel endgültig aussortiert werden müssen, landen diese zum Großteil nicht im Müll, sondern würden nachhaltig an unsere vierbeinigen Zeitgenossen verfüttert werden.

„Es bedarf noch mehr Aufklärungsarbeit“

„Meines Erachtens bedarf es aber noch mehr Aufklärungsarbeit“, meint Gerlinde Caravetta. „Niemand sollte Hemmungen haben, Lebensmittel abzuholen!“ Auch Bürgermeister Bernhard Uhl zeigte sich am Eröffnungstag des Projektes positiver Dinge: „Dieses Projekt ist ein großartiger Beitrag zur Wertschätzung von Lebensmitteln und für mehr Nachhaltigkeit im Markt Zusmarshausen.“

Der Fairteiler in der Wertinger Straße 12 ist Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Es können kostenlos Lebensmittel abgegeben oder auch mitgenommen werden.