Zusmarshausen will Tourismus ankurbeln

120 Beschäftigte gehören der Verwaltung der Marktgemeinde Zusmarshausen an. Unter ihnen der neue Geschäftsstellenleiter Jonas Watzal. Ein Gutachter des Büros für Kommunalberatung hatte dazu geraten, mittelfristig eine Organisation von drei Sachgebieten anstatt vier in der Aufbauorganisation anzustreben. Und selbst die heutigen Freizeitaktivitäten kommen ohne einen ordentlichen Rahmen kaum noch aus. Der Marktrat hatte deshalb in seiner Sitzung auch mit der möglichen Aufnahme beim Tourismusverband Allgäu-Bayerisch Schwaben (TVABS) befasst.

Günter Stauch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktgemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis