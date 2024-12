Unbekannte fahren auf geparktes Auto auf - und dann davon

Schlechte Überraschung für einen Autobesitzer: Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 10 Uhr wurde ein auf der Fahrbahn geparkter Wagen der Marke Seat in Zusmarshausen in der Augsburger Straße auf Höhe Hausnummer 30 angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr dem geparkten Wagen vermutlich von hinten auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am geparkten Auto wurde auf 500 Euro geschätzt, so die Polizei. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon: 08291/18900. (jah)

