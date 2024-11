Unbekannter beschädigt geparkten BMW

Die Polizei Zusmarshausen ermittelt wegen einer Unfallflucht in Zusmarshausen. Ein Unbekannter hat am Freitag, 22. November, in der Zeit von 5.45 Uhr bis 12.30 Uhr einen 3er BMW, der am Wasserberg 5 geparkt war, angefahren. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/18 90-0 zu melden. (kar)

