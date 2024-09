Volles Haus beim Zusmarshauser Marktsonntag

In den stattlichen Gemäuern des 400-jährigen Heimatmuseums in Zusmarshausen lauschten zahlreiche Besucherinnen und Besucher Literaturprofessor Klaus Wolf (am Pult), der aus seinem Buch „Bayerische Literaturgeschichte – von Tassilo bis Gerhard Polt“ amüsante Passagen vortrug. Leo Wiedemann begleitete die Lesung mit seinem Akkordeon. Bürgermeister Bernhard Uhl begrüßte den Gast von der Uni Augsburg als Vorstandsmitglied der „Freunde des Zusamtals“, die als Veranstalter zur unterhaltsamen Lesung eingeladen hatten. Zwanglose Gespräche bei einem Glas Wein schlossen sich der Hoigarta-Stunde im Museum an. (AZ)

