Wechsel im Rathaus nach 47 Jahren

Jonas Watzal ist seit 1. Januar neuer Geschäftsstellenleiter der Marktgemeinde Zusmarshausen. Er löst damit Walter Stöckle ab. Dieser war laut Pressemitteilung mehr als 47 Jahre bei der Marktgemeinde beschäftigt. Seine Ausbildung begann er am 1. September 1978. Anschließend hatte er zwei Jahre berufsbegleitend die Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt absolviert. Zum 1. März 2012 wurde er zum Geschäftsstellenleiter ernannt.

Die scheidende Führungskraft begleitete unzählige Aufgaben und große Projekte unter drei Bürgermeistern. Bürgermeister Bernhard Uhl verabschiedete den Sachgebietsleiter mit den Worten: „Sie waren ein Leistungsträger und großes Vorbild für die Beschäftigten im Rathaus. Stöckle schied auf eigenen Wunsch vorzeitig aus.

In seine Fußstapfen trat am 1. Januar Jonas Watzal. Dieser wiederum hatte am 1. September 2016 die Ausbildung bei der Marktgemeinde Zusmarshausen begonnen und im Jahr 2022 die berufsbegleitende Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt erfolgreich abgeschlossen. Bisher war Jonas Watzal als stellvertretender Leiter der Finanzverwaltung eingesetzt. Der Marktgemeinderat hatte mit einem Beschluss Watzal zum Geschäftsstellenleiter ernannt. (AZ)