Wieder Algen aus dem Rothsee entfernt

Aufgrund der besonderen Wetterverhältnisse in diesem Jahr wurde das Algenwachstum in vielen Gewässern in ganz Bayern begünstigt. Auch im Rothsee haben die, an sich ungefährlichen Algen das Badevergnügen stark beeinträchtigt. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Algen im Rothsee.

Damit die Besucherinnen und Besucher den See im vollen Umfang genießen können, hat die Verwaltung die Beseitigung der Algen in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde dies von einer Spezialfirma in der vergangenen Woche, sodass die Badegäste den Rothsee nun wieder ohne Einschränkungen nutzen können und auch die Kinder ihre sonnigen Ferientage noch voll genießen können, teilt die Marktgemeinde Zusmarshausen mit. (AZ)