Windkraft in Zusmarshausen: Mögliche Anlage soll näher an A8 rücken

Wenn Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl in Richtung Nordwesten aus dem Fenster sieht, dann kann er die fünf Windräder an der A8 beobachten, die zum Teil auf der Gemarkung der Marktgemeinde stehen. „Das Drehen der Windräder wirkt auf mich beruhigend, von Verschandelung der Landschaft kann keine Rede sein“, so Uhl. Der Bürgermeister steht weiteren Windkraftvorhaben in der Region prinzipiell positiv gegenüber. Uhl: „Das gilt eigentlich für den gesamten Gemeinderat.“ Die Windenergie war nun auch Thema in der jüngsten Sitzung.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis