Zusmarshausen will keine Notfallpläne für den Rothsee

Plus Mit ihrer Analyse der Situation und Forderungen nach Notfall-Plänen bringt die Bürgerliste viele Redner im Gemeinderat gegen sich auf. Wer ist schuld am Zustand des Sees?

Idylle und überörtliche Beliebtheit des Rothsees haben bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats nur am Schluss eine Rolle gespielt: Ein Antrag der Bürgerliste (BLZus) auf Notfall- und Alternativpläne zur Rettung des Gewässers wurde mit einer deutlichen Mehrheit förmlich abgeschmettert. Das Abstimmungsergebnis spiegelt allerdings kaum den Verlauf einer engagierten Diskussion mit nachdenklichen Tönen wider.