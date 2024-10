Zwei Leichtverletzte bei Unfall zwischen Welden und Adelsried

Zwei Autofahrer sind am Dienstag bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2032 zwischen Adelsried und Welden leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer gegen 16.20 Uhr von Adelsried in Richtung Welden unterwegs. Auf der Suche nach einer Ladestation für sein E-Auto wollte er wenden, weil er feststellte, dass die nächste Station in Richtung Adelsried lag. Dabei übersah er offenbar ein Auto, das von Welden kommend in Richtung Adelsried fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrer leicht verletzt wurden. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 20.000 Euro. (AZ)

