Hochwasser: Viele Zusmarshauser leiden bis heute

Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser: Diese leicht geänderte Formel eines legendären Fußballtrainers hat jetzt ein Bürger in der Sitzung des Zusmarshauser Marktrates genutzt, um auch ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe auf die anhaltend starke Betroffenheit bei den Bewohnern aufmerksam zu machen. Er forderte – auch im Hinblick auf die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten – eine „planerische Hochwasserprävention“ und kündigte die Bildung einer Interessengemeinschaft noch in diesem Jahr an. Sie solle als Ergänzung der bestehenden zahlreichen Einsatzkräfte gesehen werden und mithelfen, „die vorhandenen Ängste zu reduzieren“. Sein Antrag, dass sich die Bürgervertretung im Rathaus jedes Frühjahr mit der Lage und den zu treffenden vorbeugenden Maßnahmen beschäftigen solle, stieß bei den Rätinnen und Räten im Saal auf einhellige Zustimmung.

