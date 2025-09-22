Icon Menü
Zwei Buben freuen sich auf die südbayerischen Meisterschaften im Motocross in Gablingen

Gablingen

Mattis (6) und Hannes (9) freuen sich schon auf die Motocross-Meisterschaften

An den südbayerischen Meisterschaften im Motocross nehmen in Gablingen auch Kinder teil. Darunter sind zwei Brüder, die schon mit zwei und vier angefangen haben.
Von Claus Ritzi
    Hannes Kratzsch, neun Jahre alt, und sein sechsjähriger Bruder Mattis (rechts) fahren mit großer Begeisterung Motorrad.
    Hannes Kratzsch, neun Jahre alt, und sein sechsjähriger Bruder Mattis (rechts) fahren mit großer Begeisterung Motorrad. Foto: Claus Ritzi

    Mit dem Motorrad Motocross zu fahren ist ihr größtes Hobby – und das, obwohl die Mattis erst sechs Jahre alt ist und sein Bruder Hannes neun. Noch verblüffender wird dieser Umstand, wenn man von ihrem Vater Torsten Kratzsch erfährt, seit wann seine Söhne auf Zweirädern sitzen. So begann Mattis schon mit zwei Jahren seinen Einstieg in den Motorsport mit einem Elektrolaufrad, mit dem immerhin eine Geschwindigkeit zwischen acht und 15 Kilometer erreicht werden kann. Sein älterer Bruder saß das erste Mal mit vier Jahren im Sattel eines Elektrobikes.

