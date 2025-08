Zwei neue Spielplätze in Gersthofen sind eröffnet worden

Die Kinder aus Gersthofen dürfen sich über zwei neue Spielplätze freuen: Der Abenteuerspielplatz am Laubenweg wurde fertigt gestellt und verfügt über eine feste Grasnarbe, die betreten werden kann. Ebenso konnte das bisher noch gesperrte Teilstück mit Trampolin und Schaukel des Spielplatzes an der Jenaer Straße geöffnet werden, da auch hier die Grasnarbe nun ausreichend kräftig ist.

An der Einmündung des Laubenwegs zur Kanalstraße nahe des Lechs ist ein ganz besonderer Ort für Kinder und Familien entstanden: Der neue Spielplatz lädt unter dem Motto „Urlaub & Abenteuer“ zu fantasievollen Reisen mit verschiedenen Verkehrsmitteln ein – ganz ohne Kofferpacken. Ein Highlight ist die kleine Fahrbahn mit Kreisverkehr, die von Hecken gesäumt ist – diese werden künftig zu einem grünen Tunnel heranwachsen und zusätzlichen Spielwert bieten. Auf die kleinen Besucherinnen und Besucher wartet eine bunte Auswahl an Spielgeräten, darunter eine Wippe, ein Spielhaus in Form einer Waschanlage, eine Tankstelle, Ampeln und sogar ein Spielschiff.

Für die kleinen Kinder gibt es eine Spielküche

Die jüngeren Kinder bekommen eine Kleinkindschaukel, Rutschen und eine Spielküche mit Herd und Spüle. Für ältere Kinder steht eine spannende Kletter-Rutsch-Kombination mit zwei Metern Höhe bereit. Zudem bietet ein Pavillon Wetterschutz, Bänke laden zum Verweilen ein und Fahrradständer bieten einen sicheren Parkplatz für Zweiräder. Der Spielplatz ist barrierefrei gestaltet – die Wege wurden mit einer wassergebundenen Decke ausgeführt und ermöglichen so uneingeschränkten Zugang für alle. Eine Blühwiese sorgt für Naturerlebnis und Artenvielfalt, genauso wie neue Baum- und Strauchpflanzungen. Sie spenden zudem Beschattung in den kommenden Jahren.

Auch der Spielplatz in der Jenaer Straße in Gersthofen ist fertig geworden. Foto: Kai Schwarz/Stadt Gersthofen

Mit einem Fokus auf Spaß und Bewegung wurde der neue Spielplatz für Kinder ab etwa vier Jahren an der Jenaer Straße konzipiert. Dabei wurden auch Spielangebote für jüngere Kinder integriert, sodass alle Altersgruppen auf ihre Kosten kommen. Im Mittelpunkt steht die Röhrenrutsche, die um vielfältige neue Geräte ergänzt wurde: Eine Balancierstrecke, eine Schienenbahn zum Hinhängen, ein Cliff Rider als Teil einer Kletterrutschkombination und ein Trampolin laden zu sportlicher Herausforderung und Mutproben ein. Zwei Schaukeln – darunter ein Modell mit Duo-Schaukelsitz – sorgen für Schaukelspaß. Ein großes Spielschiff mit Rutsche und Sandaufzug spricht die älteren Kinder an. Ergänzt wird das Angebot durch eine Spielküche mit Herd und Spüle. Selbstverständlich wurde an Sitzmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität gedacht: Neue Bäume sorgen für Schatten und ein angenehmes Mikroklima, während Bänke zum Ausruhen, Beobachten und Plaudern einladen.

Die Geräte haben teilweise eine Bedachung als Sonnenschutz

Die neuen Spielgeräte wurden aus recyceltem Kunststoff und Edelstahl gefertigt und haben im Vergleich zu Holz eine deutlich längere Nutzungsdauer. Zudem wurde bei den Geräten darauf geachtet, dass sie zum Teil über Dächer verfügen, um die Kinder vor der Sonne und weiteren Witterungseinflüssen zu schützen.

„Mit den neuen Spielplätzen am Laubenweg und der Jenaer Straße haben wir Orte geschaffen, die nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Entdecken, Lernen und Verweilen einladen. Besonders stolz sind wir auf die kleine Fahrbahn mit Kreisverkehr am Laubenweg, deren Hecken in den nächsten Jahren zu einem grünen Tunnel heranwachsen werden – ein echtes Highlight für die Kinder,“ sagt Bürgermeister Michael Wörle. (AZ)