Mofafahrer muss nach schwerem Unfall ins Krankenhaus

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch um 17.15 Uhr bei Kutzenhausen ereignet. Laut Polizei war ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem silbernen Opel auf der KA1, Höhe der Einmündung zur St.-Ursula-Straße, in Kutzenhausen unterwegs. Beim Abbieten in die Straße übersah er einen entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte frontal in die rechte Front des Autos.

Unfall in Kutzenhausen: rund 20.000 Euro Schaden

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Mofafahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallschaden beträgt laut Polizei rund 20.000 Euro. (AZ)