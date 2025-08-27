Junger Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Zwischen Deubach und Rommelsried hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei ist ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Laut Polizei wollte der 19-Jährige mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße A3 zwischen Deubach und Rommelsried ein Auto überholen. Als er auf Höhe der Abzweigung nach Willishausen zum Überholen ansetzte, übersah er ein entgegenkommendes Auto. Der junge Mann stieß frontal auf das Auto.

Zeugen leisteten beim Unfall bei Rommelsried sofort Erste Hilfe

Der entgegenkommende Autofahrer blieb unverletzt. Unfallzeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Der Motorradfahrer war nach Mitteilung zunächst nicht ansprechbar. Neben Polizei und Rettungsdienst, Notarzt und Rettungshubschrauber, waren auch die Feuerwehren von Deubach und Willishausen mit etwa 15 Kräften vor Ort.

Diese sicherten die Unfallstelle und leisteten Hilfe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 16.000 Euro. (AZ)