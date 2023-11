Zwölf Ideen: Was Sie bei Schmuddelwetter in Augsburg unternehmen können

Von Andrea Wenzel - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Wenn es draußen regnet, stürmt oder schneit, muss man seine Freizeit nicht zu Hause verbringen. Der Raum Augsburg hat einige Indoor-Attraktionen zu bieten.

Spaziergänge in allen Ehren: Zur aktuellen Jahreszeit kann es draußen sehr ungemütlich werden. In den eigenen vier Wänden muss man deshalb aber noch lange nicht bleiben, wenn man in seiner Freizeit Spaß im Warmen haben will. Was also tun? Wir haben für Sie zwölf Tipps für Indoor-Aktivitäten und -Attraktionen in Augsburg gesammelt – ob alleine, zu zweit, als Gruppe oder Familie.

Escape-Room: Wer knackt das Rätsel und befreit das Team?

Bei Escape-Rooms (deutsch: Fluchträume) handelt es sich um ein Spiel, bei dem ein Team Hinweise entdeckt, Rätsel löst und Aufgaben in einem oder mehreren Räumen erfüllt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen – beispielsweise, dass sich die Türe des verschlossenen Raums wieder öffnet. Dafür steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und es braucht Teamgeist. In Augsburg gibt es verschiedene Anbieter für solche Escape-Spiele, zum Beispiel im Barthshof oder in der Brixener Straße. Auch kindgerechte Varianten und Angebote mit VR-Brille sind vorhanden. Solche Spiele sind nicht ganz günstig. Je mehr Teilnehmer eine Gruppe hat, um so preiswerter wird es aber pro Spieler. Dann sind Preise um die 20 Euro pro Person möglich.

