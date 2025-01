14-Jähriger soll hinter Brand am Oberhauser Bahnhof stecken

Nach einem Brand Anfang Dezember am Oberhauser Bahnhof hat die Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen gefasst. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, handelt es sich um einen 14-Jährigen. Im Rahmen der Ermittlungen fiel offenbar der Verdacht auf den Teenager. Mehr sagt die Polizei mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen dazu nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen den Jugendlichen.

Passanten hatten am Sonntag, 8. Dezember, kurz vor Mitternacht gemeldet, dass Rauch und Feuer aus dem Keller des Bahnhofs dringe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Ob der 14-Jährige eventuell noch für weitere Brandstiftungen in Augsburg verantwortlich sein könnte, ist bislang unklar. Zuletzt hatten mehrere Feuerlegungen die Polizei auf den Plan gerufen.

Brandstiftungen in Augsburg - Polizei ermittelt

Ende November wurde die Feuerwehr kurz nach 22 Uhr in die Kirchbergstraße zum Seniorenheim „Christian-Dierig-Haus“ gerufen. Ein Mülltonnenunterstand mit einer Dachfläche von hundert Quadratmetern brannte lichterloh, das Feuer drohte auf das Heim überzugreifen. Einige Fensterscheiben barsten. Anwohner mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Tage später wurden Mülltonnen in der Firnhaberau und in Lechhausen angezündet. Ebenfalls in Lechhausen gingen Mitte Dezember drei Transporter in Flammen auf. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen mutmaßlicher Brandstiftungen weiterhin. (ina)