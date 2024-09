22 Flüge am Vormittag: Hubschrauber am Augsburger Hotelturm im Einsatz

Da wurde selbst die Polizei neugierig. Der Lärm des Hubschraubers war am Dienstagvormittag auch im Präsidium an der Gögginger Straße zu hören, berichtet eine Sprecherin. Beamte schauten aus dem Fenster. Weniger neugierig, sondern eher verärgert über die laute und lang anhaltende Geräuschkulisse, zeigte sich ein Leser. Er sei zur Gögginger Brücke gelaufen, um nachzusehen, was da los ist, erzählt der Augsburger am Telefon. Sowohl er als auch die Polizeibeamten beobachteten ungewöhnliche Szenen am Hotelturm. Immer wieder stieg ein Hubschrauber am Wittelsbacher Park empor in den Himmel und kreiste über dem „Maiskolben“. Was es mit dem Einsatz auf sich hatte und warum es auch in den nächsten Tagen dort laut werden könnte.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hubschrauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hotelturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis