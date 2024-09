5000 Euro Schaden bei Unfall: Autofahrer flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Mühlhauser Straße in der Hammerschmiede gekommen. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro, so die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, wechselte ein Fahrer mit seinem VW-Golf den Fahrstreifen und scherte vor einem Audi ein. Der Audi bremste daraufhin ab. Der Fahrer eines weiteren VWs übersah dies offenbar und fuhr auf den Audi auf.

Der Fahrer des VW-Golfs entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2310 entgegen. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 8 und 13 Uhr in der Tylerstraße in Kriegshaber.

Dort wurde ein graufarbener Dacia Duster von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Sachschaden: etwa 1000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)