E-Scooter-Fahrer (62) stürzt in Augsburg mit über 2,7 Promille

Ein Anwohner hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Hochvogelstraße in Hochzoll ein lautes Geräusch vernommen und den Notruf getätigt. Offenbar war ein Mann von seinem E-Scooter gestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Wie die Polizei weiter berichtet, ergab ein Atemalkoholtest bei dem 62-Jährigen einen Wert von über 2,7 Promille. Nachdem der alkoholisierte Rollerfahrer vom Rettungsdienst behandelt wurde, veranlassten die Polizeibeamten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann. (ina)