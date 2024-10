65 Jahre Ehe: „Über die Jahre hielten uns gemeinsame Interessen zusammen“

Eine Straßenbahnhaltestelle – normalerweise ein Ort, an dem gewöhnlich keine lebensverändernden Dinge geschehen. Doch bei Karl und Dorothea war das anders. An einem Sonntagabend wollte sie mit einer Freundin tanzen gehen. Er fuhr mit einem Motorrad vorbei und sein Freund kannte ihre Freundin. So lernten sie sich kennen. In diesem Jahr, über sechs Jahrzehnte später, feiern Karl und Dorothea Brust ihren 65. Hochzeitstag.

Bereits in den ersten Monaten wird Karl und Dorotheas Beziehung auf die Probe gestellt. Er hatte sich für drei Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, dabei war er an verschiedenen Ort in Deutschland stationiert. Die beiden schafften es aber sich in dieser immer wieder zu besuchen. 1959 beendet Karl seinen Dienst und das junge Paar heiratet. Drei Jahre später im Jahr 1962 krönte die Geburt ihrer Tochter ihr Glück.

Eine erfolgreiche Ehe erfordert auch Nachgiebigkeit

„Über die Jahre hielten uns gemeinsame Interessen zusammen“, erzählt das Ehepaar. Besonders das Segeln zählte zu ihren Lieblingsaktivitäten: Mit ihrem Regattaboot erkundeten sie fast alle Seen Bayerns und gewannen dabei zahlreiche Pokale, die heute den Schrank im Wohnzimmer zieren. Ihre Ehe war darüber hinaus von vielen Reisen geprägt. „Ich war schon fast überall“, sagt Karl Brust, woraufhin seine Frau lachend hinzufügt, dass sie eigentlich noch mehr von der Welt sehen möchte. „Wir waren unter anderem zweimal in Amerika – ohne ein Wort Englisch zu sprechen – und sind mit dem Wohnmobil vom Nordkap zehn Wochen lang durch Europa bis nach Gibraltar gefahren“, erzählt sie. Außerdem waren sie 30 Jahre lang begeisterte Dauercamper. Im Sommer gingen sie gemeinsam segeln, im Winter fuhren sie in die Skigebiete. Heute haben sie zwei Enkelkinder und vier Urenkel. „Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn meine Urenkel kommen, dann wollen immer gleich alle vier zum Übernachten kommen“, erzählt Dorothea Brust.

Die 86-Jährige berichtet auch, dass ihr Mann in der Ehe oft die Richtung vorgab, während sie sich stets die Finanzen verwaltete. Sie achtete darauf, sparsam zu sein, keine Schulden zu machen und mit Krediten vorsichtig umzugehen. Diese Einstellung hat sie auch ihrer Tochter weitergegeben. Jungen Paaren rät sie: „Es darf nicht jeder nur auf deinem Standpunkt bestehen, man muss auch mal nachgeben.“ Ihre besonderen Hochzeitstage feierten sie nie groß, so auch nicht den 65. Hochzeitstag dieses Jahr am 16. Oktober.