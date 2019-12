vor 40 Min.

Anwälte üben nach Video von tödlicher Attacke Kritik an Haftbefehlen

Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Jugendgruppe kurz vor der Gewalttat am Königsplatz.

Was ist am Augsburger Königsplatz passiert, als ein 49-jähriger Mann getötet worden ist? Die Verteidiger nehmen sich nun das Video eines Taxifahrers vor.

Was ist genau passiert am Freitagabend auf dem Augsburger Königsplatz, als ein Passant mutmaßlich von einem 17-Jährigen tot- geschlagen wurde? Über diese Frage wird nun noch hitziger diskutiert, nachdem eine kurze Videoaufnahme eines Taxifahrers aufgetaucht ist, über die unsere Redaktion berichtet hat. Der Film zeigt knapp 15 Sekunden lang in dürftiger Qualität eine Männergruppe, eine Rangelei – und wie ein Mann zu Boden geht. Wie die Polizei bestätigt, handelt es sich um den 49-jährigen Feuerwehrmann, der seinen durch einen Schlag erlittenen Verletzungen erlag.

Spekulationen nach Video von Gewalttat am Königsplatz

Insbesondere um die kurze Rangelei ranken sich nun Spekulationen: Wer hat angefangen? Wer hat wen geschubst? Wurde das Opfer von einer Gruppe junger Männer „umzingelt“ und welche Rolle spielten die sechs jungen Männer, die wie der Hauptverdächtige festgenommen wurden. Ihnen wird Beihilfe zum Totschlag vorgeworfen. Doch genau das sei nach Betrachten der Videosequenzen fragwürdig, argumentieren die Anwälte mehrerer mutmaßlicher Mittäter. Was auf dem Video zu sehen sei, weiche nach seiner ersten Einschätzung gravierend von dem ab, was im Haftbefehl stehe, sagt Anwalt Klaus Rödl.

Ein 49-jähriger Feuerwehrmann ist am Freitagabend am Königsplatz in Augsburg von einer Gruppe junger Männer attackiert worden und ums Leben gekommen. Gerhard Zintl, Leiter der Augsburger Kriminalpolizei, und Rolf Werlitz, Leitender Oberstaatsanwalt, berichten im Video über die Hintergründe und den Stand der Ermittlungen. Video: Sandra Liermann

Auch das Handgemenge sei bis dato nicht erwähnt worden. Verteidiger Michael Menzel spricht von „starken Zweifeln“ am Vorwurf der Beihilfe zum Totschlag. Es seien sämtliche Videos, auch die Fahrzeugkamera eines Taxis, ausgewertet worden, erwidert Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai. Darauf stützten sich die Haftbefehle, die eine Jugendermittlungsrichterin erlassen habe. „Ein einzelnes Video ist nur ein Ausschnitt und zeigt nicht unbedingt alles“, sagt er. Mehrere Anwälte haben allerdings bereits Haftbeschwerde eingereicht, unter anderem Verteidiger Moritz Bode.

Ein Strafrechtsexperte zweifelt am Tatvorwurf der Augsburger Staatsanwaltschaft

Juristisch umstritten ist auch die Frage, ob es sich bei der Tat - wie von der Staatsanwaltschaft angenommen - um einen Totschlag handelt. Rechtlich ist dafür erforderlich, dass der Täter den Tod des Opfers während seiner Tat bewusst in Kauf genommen hat. Der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer bezweifelt das in einem Beitrag für Spiegel Online. Darin schreibt er: "Die bisher bekannten äußeren Umstände lassen es nach der Lebenserfahrung allerdings wenig wahrscheinlich erscheinen, dass der zuschlagende Jugendliche im Moment seines (einen) Schlags den Tod des Opfers beabsichtigte oder 'billigend in Kauf nahm'. Fischer ist Verfassser eines viel genutzten Standardwerks über das Strafgesetzbuch. Marco Müller, der Anwalt des 17-jährigen Hauptverdächtigen, sagt auch, sein Mandat habe den Mann keinesfalls töten wollen.

Derweil haben Recherchen unserer Redaktion ergeben, dass einer der Verdächtigen, die am Tod des Feuerwehrmannes beteiligt gewesen sein sollen, vor nicht einmal drei Monaten noch selbst von der Arbeit der Feuerwehr profitiert hat. Eine Hütte im Garten des Hauses, in dem der Jugendliche lebt, war in Brand geraten. Die Feuerwehr kam und löschte. (mit dpa)

