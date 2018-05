vor 16 Min.

Anwohner blockieren geplante Baumfällungen am Herrenbach

„Lasst die Bäume leben!“ Rund 30 Anwohner des Herrenbachs versuchen, die geplante Fällung von 34 Bäumen am Herrenbach zu verhindern.

Von Nicole Prestle

„Lasst die Bäume leben!“ Rund 30 Anwohner des Herrenbachs versuchen aktuell, die geplante Fällung von 34 Bäumen am Herrenbach zu verhindern. Sie halten ein Transparent quer über die Straße gespannt und hindern die Baufahrzeuge an der Einfahrt in die Baustelle.

Umweltreferent Reiner Erben: Bäume stellen Gefahr dar, wenn sie stehenbleiben

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) versucht, die Bürger mit Argumenten davon zu überzeugen, dass die Bäume eine Gefahr darstellen können, wenn sie stehen bleiben.

Die Polizei, die gemeinsam mit den Baufahrzeugen angekommen ist, hat den Anwohnern einen Platzverweis erteilt. Weil die Bürger dem nicht Folge leisten, wird jetzt Verstärkung angefordert.

