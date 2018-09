20:45 Uhr

Applaus und Pfiffe für Angela Merkel in Augsburg

Als Angela Merkel nach Augsburg kommt, fällt die Reaktion gemischt aus. Im Goldenen Saal spricht die Kanzlerin im „AZ Forum live“ über ihre Politik und Zukunft.

Wenige Minuten vor halb acht ist es soweit: Der Konvoi der Kanzlerin rollt durch die Maximilianstraße. Vor dem Rathaus hat die Polizei abgesperrt. Angela Merkel steigt aus. Es gibt Applaus, aber auch Pfiffe. Oberbürgermeister Kurt Gribl und AZ-Herausgeberin Alexandra Holland begrüßen die Kanzlerin und es geht hinauf in den Goldenen Saal zum „Augsburger Allgemeine Forum live“. Vor 450 Gästen diskutiert Merkel die großen Politischen Themen mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz – von der Koalition über die Bayern-Wahl bis zu ihrer persönlichen Zukunft.

Draußen hat die Polizei das Gebäude schon seit mehreren Stunden im Blick und ist mit einen größeren Aufgebot vor Ort. Doch die Stimmung ist entspannt. Vor der Ankunft der Kanzlerin sitzen viele junge Menschen im Licht der untergehenden Sonne auf dem Rathausplatz und trinken ein Feierabendbier. Dass gleich die Bundeskanzlerin vorfahren wird, wissen gar nicht alle. „Ach, heute ist das? Deshalb ist hier schon so viel Polizei“, sagt Anna. Ihre Freundin Nadine und sie dachten schon, dass das Turamichele beginnt. Noch eine Stunde auf das Erscheinen von Kanzlerin Angela Merkel warten, wollen sie dennoch nicht. „Deswegen sind wir ja gar nicht da.“ Rüdiger Kalupner ist dagegen sogar extra aus Erlangen nach Augsburg angereist.

Ein Fan verteilt das "1. Merkel-Fan-Flugblatt"

Er verteilt vor dem Rathaus das „1. Merkel-Fan-Flugblatt“. Davon hat er 120 Stück kopiert. Ein echter Fan ist auch Christine Singer aus Augsburg. Sie hat keine Karte für die Veranstaltung im Goldenen Saal und ist dennoch bereits eine Stunde zuvor da. „Für Politik interessiere ich mich Null. Aber Frau Merkel mag ich. Ich bewundere sie, wie sie das alles schafft“, sagt sie. Drinnen startet sofort das Live-Interview.

Angela Merkel beim "AZ Forum live" im Goldenen Saal. Bild: Ulrich Wagner

Nach einer ersten Frage zur Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 nach Deutschland – Merkel: „Ich bin ganz sicher, dass Deutschland ein wunderbarer Gastgeber sein wird.“ – wird es ernst. AZ-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz thematisiert die Abwahl des CDU-Fraktionschefs im Bundestag, Volker Kauder und fragt, wie nah das Ende von Merkels Kanzlerschaft sei. Sie antwortet: „ Ich sitze hier ganz quicklebendig. Ich gedenke, meine Arbeit weiter zu tun.“ Applaus brandet auf, als Merkel im weiteren Verlauf die „völlige Enthemmung der Sprache“ beklagt.

Kanzlerin landete in Lagerlechfeld

Die Bundeskanzlerin war zuvor mit dem Flugzeug auf dem Luftwaffen-Stützpunkt in Lagerlechfeld gelandet. Ein Fahrzeugkonvoi brachte sie dann in die Innenstadt. Nach der Veranstaltung im Goldenen Saal sollte sie die Stadt gleich wieder verlassen. Der Besuch war von strengen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Nur, wer vorab eine Karte erhalten und sich namentlich angemeldet hatte, durfte nach einer Kontrolle in den Saal. Ähnlich war es auch im vergangenen Jahr, als Merkel im Bundestagswahlkampf in einem Plärrer-Zelt aufgetreten war. Damals hatte es am Rande lautstarke Proteste gegeben. Davon war am Donnerstagabend nichts zu hören.

Unter den Gästen war auch der CSU-Landtagsabgeordnete Bernd Kränzle. „Ich freue mich, dass sie kommt. Es ist eine gute Sache, dass sie sich bei diesem Interview unvermittelt der Öffentlichkeit stellt“, sagte er vor der Veranstaltung. Merkels Auftritt im Rathaus war die vierte Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Augsburger Allgemeine Forum live“. Die nächsten beiden Gäste stehen auch bereits fest: Grünen-Chef Robert Habeck kommt am 9. Oktober. Im Dezember wird Siemens-Chef Joe Kaeser erwartet.

