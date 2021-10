3,3 Kilogramm Drogen sichergestellt: Fünf junge Leute kommen in U-Haft

Die Polizei stellte im Augsburger Stadtteil Oberhausen bei einer Jugendgruppe insgesamt 3,3 Kilogramm Marihuana sicher. Die Ermittlungen dauern noch an.

Der Polizei gingen jetzt fünf Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 20 Jahren ins Netz. Sie sind dringend tatverdächtig, in einen florierenden Drogenhandel involviert zu sein. Die Mitglieder der Gruppe wurden in Augsburg festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle am Montagabend bei drei der Beschuldigten (17 und 18 Jahre alt) insgesamt rund 1000 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. . Bei Anschlussdurchsuchungen stellten die Beamten kurze Zeit später weitere 2300 Gramm Marihuana an einem anderen Ort sicher. Zwei weitere Tatverdächtige, ein 18-Jähriger und eine 20-Jährige, konnten ebenfalls ermittelt und festgenommen werden.

Über drei Kilo Marihuana: Beschuldigte kommen in Untersuchungshaft

Alle fünf Beschuldigten wurden am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser hat die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle wegen bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen und in Vollzug gesetzt. Das Quintett kam anschließend in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten, wo alle fünf nun in Untersuchungshaft sitzen. Die Ermittlungen zum Gesamtkomplex dauern an, weshalb die Polizei derzeit keine weiteren Details nennen kann. (bau)