Aktion "Füreinander!": Stadt Augsburg würdigt hilfsbereite Nachbarn

Es sind oft die Kleinigkeiten im Alltag, die helfen aber kaum gewürdigt werden: Wenn jemand für Nachbarn einkaufen geht, zum Beispiel. Die Stadt will das würdigen.

Es sind mitunter die kleinen Taten, die große Gefühle ausgelöst haben. Die Corona-Pandemie gab dafür in den zurückliegenden Monaten genügend Anlass. Erinnert sei an die Nachbarschaftshilfen, bei denen junge Leute für ältere Personen regelmäßig zum Einkaufen gingen. In anderen Fällen wurden Senioren zum Arzt gefahren, damit sie nicht im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein mussten. Brieffreundschaften entstanden darüber hinaus. Eine andere Möglichkeit, einsame Menschen besser zu unterstützen, war der wöchentliche Anruf, bei dem über Gott und die Welt gesprochen wurde. Es gibt viele solcher Beispiele, wie auf privater Ebene in schwierigen Zeiten sich gegenseitig geholfen wurde.

Aktion "Füreinander!" soll ehrenamtliches Engagement in Augsburg ehren

Viele dieser Aktionen fanden im Verborgenen statt. Man half sich, machte darüber aber kein großes Aufsehen. Die Stadt Augsburg möchte nun den privaten Helferinnen und Helfern mit einer besonderen Aktion danken. "Füreinander!" nennt sich das Anerkennungsformat, das vom Büro für Bürgerschaftliches Engagement (BBE) ausgearbeitet wurde. Man möchte die private Hilfe stärker in die Öffentlichkeit rücken. Dazu sollen ausgewählte Fälle von Nachbarschaftshilfe und Engagement auch entsprechend gewürdigt werden.

Daher ist das BBE auf Vorschläge aus der Bevölkerung angewiesen. Bürgerinnen und Bürger können sich selbst oder andere per Formular für die Aktion vorschlagen. Aus Datenschutzgründen ist es allerdings erforderlich, dass beide Seiten (Helfer und unterstützte Person) einer Verarbeitung ihrer Daten zustimmen, bevor sie sich an die Stadt wenden. In dem Online-Formular sind die entsprechenden Angaben zu machen. Da geht es dann auch darum, in welcher Form die Nachbarschaftshilfe abgelaufen ist. Das Formular ist auf der städtischen Internetseite abrufbar. Für ältere Personen, die keinen Zugang zum Internet haben, wird es aber auch möglich sein, das Formular bei der Stadt anzufordern.

Die Stadt wartet auf Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger

Die Aktion richtet sich speziell an die private Nachbarschaftshilfe, kleine Hilfen und informelles bürgerschaftliches Engagement. Wer sich ehrenamtlich in einem Verein oder Verband engagiert, wird von der Stadt bereits auf andere Weise gewürdigt. Es gibt zum Beispiel die Bayerische Ehrenamtskarte, die viele Preisnachlässe und Vergünstigungen ermöglicht. Die Ehrenamtskarte ist ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes der Stadt Augsburg an die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sich seit vielen Jahren überdurchschnittlich ehrenamtlich engagieren.

In ähnlicher Form könnte sich nun auch die Aktion Füreinander entwickeln, heißt es bei den Initiatoren. Die Auszeichnung für die Unterstützung in der Corona-Zeit soll jedenfalls der Auftakt für weitere Prämierungen sein. Zum Ablauf ist vorgesehen, dass das Büro für Bürgerschaftliches Engagement die eingereichten Vorschläge sammelt und dann die Personen für die Füreinander-Ehrung auswählt.

Die erste Runde der Aktion dauert bis 27. November

Die erste Runde der Aktion läuft bis zum 27. November 2021. Bis dahin kann man engagierte Personen für Füreinander! nominieren. Vorschläge für die Aktion können per Online-Formular unter www.augsburg.de/fuereinander gemacht werden. Das Büro für Bürgerschaftliches Engagement steht bei Fragen beratend zur Seite.