Augsburg

vor 28 Min.

Alle Studenten können sich nun im Impfzentrum impfen lassen

Plus Studenten von Uni und Hochschule dürfen sich in Augsburg impfen lassen, auch wenn sie nicht in der Stadt wohnen. Das weckt Hoffnungen auf ein Semester in Präsenz.

Von Leonhard Pitz

Das Bemühen der Studentenvertreter hatte Erfolg. Sie hatten sich dafür eingesetzt, dass Studenten schwerpunktmäßig geimpft werden. Weil nun genug Impfstoff da ist, können sich ab sofort alle Studenten der Hochschule und der Universität im Augsburger Impfzentrum impfen lassen - auch solche, die nicht in Augsburg wohnen. Ob das wieder zu mehr Präsenzveranstaltungen führt, ist aktuell noch nicht klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen