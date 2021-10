Augsburg

07:00 Uhr

Altenheime setzen für Herbst und Winter auf die dritte Corona-Impfung

Plus Augsburgs städtische Seniorenheime wappnen sich für mehr Corona-Infektionen. Während schon Drittimpfungen laufen, sind viele Beschäftige noch gar nicht geimpft.

Von Leonhard Pitz

Noch ist die Lage ruhig: In den städtischen Altenheimen gibt es aktuell kein Corona-Infektionsgeschehen. Dies stellt die Leiterin der städtischen Altenhilfe, Susanne Greger, zuletzt auch in ihrem Bericht an den Werkausschuss des Stadtrats fest. Für den Herbst und Winter rechnet die Altenhilfe, wie viele Experten, aber wieder mit steigenden Zahlen und will Ansteckungen und Impfdurchbrüche - also Infektionen trotz Impfung - in ihren Heimen verhindern.

