Augsburg

17:55 Uhr

Auftakt, Programm und Co.: Die Neuerungen beim Christkindlesmarkt

Der Augsburger Christkindlesmarkt startet in diesem Jahr am 22. November. Beim Auftakt gibt es aber einige Abstriche.

Plus Ein vorgezogener Auftakt ohne Feierlichkeiten und kein Engelesspiel. Die Stadt reagiert beim Augsburger Christkindlesmarkt 2021 auf die aktuelle Corona-Lage.

Von Michael Hörmann

Es ist gute Tradition, dass der Augsburger Christkindlesmarkt an einem Montagabend eröffnet wird. Das Stadtoberhaupt und ein kleiner Engel spielen die Hauptrollen, während es auf dem Rathausplatz mit den Ständen noch dunkel bleibt. Das Engelesspiel gehört ebenfalls zum traditionellen Auftaktprogramm. Wenn dann die Lichter angehen, ist der Christkindlesmarkt am Eröffnungstag bis 22 Uhr geöffnet - zumindest war es bislang so. Im Vorjahr fiel die Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie ersatzlos aus. Dieses Jahr wird der Christkindlesmarkt wieder stattfinden, es gibt aber Neuerungen.

