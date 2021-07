Augsburg

21.07.2021

Augsburg lockert das Sicherheitskonzept in der Maxstraße

Die Stadt Augsburg reagierte mit einem Sicherheitskonzept auf die Ausschreitungen in der Maxstraße.

Plus Einen Monat nach der Krawallnacht in Augsburg gibt es erste Lockerungen bei den Maxstraßen-Regeln. Das große Polizeiaufgebot sei laut Behörden dauerhaft nicht zu leisten.

Die Stadt will das nach den Maxstraßen-Krawallen vor einem Monat kurzfristig verhängte strenge Sicherheitskonzept mit Zugangskontrollen und Alkoholverbot nun schrittweise lockern. "Es ist ein Versuch in Richtung mehr Normalität. Wir können nicht auf Dauer mit diesem Polizeiaufgebot arbeiten", sagte Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Mittwoch.

