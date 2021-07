Augsburg

Augsburger Wohnbaugruppe bleibt auf geförderten Wohnungen sitzen

Plus Mit Wohnungen, die nach dem Einkommen bezuschusst werden, will die Stadt Augsburg die Wohnungsnot bekämpfen. Doch wer es sich leisten kann, macht offenbar einen Bogen um Sozialwohnungen.

Von Stefan Krog

Die Neubau-Wohnungen haben bei Föhnwetter Alpenblick, sind von einem renommierten Architekten entworfen, die Miete liegt bei höchstens neun Euro pro Quadratmeter - üblich wären für Vergleichbares um die zwölf Euro. Und dennoch gibt es für diese Wohnungen zu wenig Interessentinnen und Interessenten. Die städtische Wohnbaugruppe sucht für ihr Renommierprojekt Reesepark I nach wie vor Mieter. Zuletzt, so WBG-Chef Mark Dominik Hoppe, seien von den 141 geförderten Wohnungen rund 30 nicht vermietet gewesen. "Wirtschaftlich gesehen ist es eine Katastrophe, Wohnraum zu haben, den man nicht auf den Markt bekommt", sagt Hoppe. Die Wohnungen in diesem Preissegment richten sich an die klassische Mittelschicht. Doch hier haben offenbar viele keine Lust, in eine Sozialwohnung zu ziehen.

