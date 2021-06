Beim Gaswerksommer in Augsburg fühlt sich Feiern wieder normal an

Plus Mit kulturellen und sportlichen Aktionen sollen die Augsburger wieder an ein Leben nach Corona "gewöhnt" werden. Die Stadt hat mit dem Gaswerksommer ein mehrwöchiges Programm zusammengestellt.

Solche Bilder hat man am Augsburger Gaskessel lange nicht gesehen. Kinder spielen gemeinsam Rugby, sie tanzen, liefern sich ein Fußballmatch und sind... - einfach nur glücklich. Nach langer Zeit der kulturellen Entbehrung ist auf dem Oberhauser Areal das vierte Wochenende mit Aktivwiese und Kulturbühne zu Ende gegangen. Viele Besucher, vor allem Familien, waren unterwegs, womit auch die "Rechnung" der Stadtverwaltung aufgegangen ist. Denn sie will mit der Veranstaltungsreihe etwas Besonderes bewirken.