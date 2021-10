Augsburg

12:00 Uhr

Corona-Winter: Stadt Augsburg erlaubt Heizpilze für die Außengastronomie

Plus Lokale dürfen mit 3G-Regelung drinnen Gäste bewirten. Doch der Stadt Augsburg wäre es lieber, wenn im Winter möglichst viel Geschehen ins Freie verlagert wird.

Von Stefan Krog

Die Stadt will Lokalen in diesem Winter das Aufstellen von Heizpilzen für die Außengastronomie erlauben. In der Innenstadt ist das aus ökologischen und gestalterischen Gründen verboten, im Hinblick auf die Corona-Pandemie will die Stadt in diesem Jahr aber eine Ausnahme machen. "Heizpilze sind ökologisch sehr bedenklich, darum wollen wir keinen Präzedenzfall schaffen", betont Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU). Die Erlaubnis sei ganz klar auf den kommenden Winter begrenzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen