Corona verändert das Einkaufsverhalten in Augsburger Geschäften

Plus Kurzfristig beschlossene Regeln und neue Kundenbedürfnisse machen der Bekleidungsindustrie zu schaffen. Deshalb denken viele Augsburger Geschäfte um.

Die Inhaberin des Augsburger Modegeschäfts Kaufrausch, Petra Kahn, blickt derzeit gespannt auf die Verlautbarungen der Minister und die neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Aufgrund der hohen Dynamik der Pandemie sieht sich die Politik immer wieder gezwungen, Entscheidungen kurzfristig zu fällen. Für die Bekleidungsindustrie ein Fiasko, denn sie lebt von langfristiger Planung. Entsprechend leiden Augsburger Unternehmen dieser Branche nach wie vor unter der Situation - obwohl ihre Geschäfte längst wieder öffnen können.