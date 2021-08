Augsburg

vor 16 Min.

Das neue Lehrjahr startet für Azubis mit vielen Schwierigkeiten

Jörg Aumann und Auszubildender Marco Meltzer in der Werkstatt. Meltzer macht eine Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher. Der Bedarf an Auszubildenden in diesem traditionellen Handwerk ist sehr groß.

Plus Firmen und Auszubildende finden oft erst spät zusammen. Die Corona-Pandemie ist zu spüren. Warum ein Handwerksbetrieb auf den Nachwuchs im eigenen Haus baut.

Von Mona Eck und Michael Hörmann

Wenn der Schuh drückt, ist er zur Stelle, man braucht den Orthopädieschuhmacher: Ob Fußfehlstellung, Gehbehinderung, Sportverletzungen oder Optimierung des Bewegungsapparates, sein Wissen ist gefragt. Marco Meltzer entschloss sich 2019 für eine Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher in der Werkstatt von Alexandra Stuhler und Jörg Aumann in Neusäß-Westheim. Es ist Meltzers zweite Ausbildung. Gleich nach dem Realschulabschluss hatte er eine Lehre zum Automobilkaufmann absolviert und abgeschlossen, weiter im Beruf arbeiten wollte er nicht. „Als Orthopädieschuhmacher kann ich was mit meinen Händen machen“, sagt er. Der 23-Jährige gehört zu den vielen jungen Menschen in der Region, die derzeit eine Ausbildung machen. Für einen neuen Jahrgang startet bald das neue Ausbildungsjahr. Doch es ist ein Start mit Hindernissen.

